Augusto Melo sai em defesa de Memphis: 'é uma fasezinha que passa'

Destaque do Timão em 2024, Memphis vive má fase na temporada atual. Ele tem apenas dois gols em 14 jogos, ambos pelo Paulistão, contra São Bernardo e Mirassol.

Memphis tem chance de se redimir a partir do próximo domingo. Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão em jogos marcados para os dias 16 e 27 de março, no Allianz Parque e na Neo Química Arena, respectivamente.

Marcelinho detona Memphis

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca detonou Memphis. No podcast Quebrada FC, ele fez chacota da relação custo-benefício do jogador, que recebe cerca de R$ 4 milhões por mês.

Tá de sacanagem! 4 quilinhos de alcatra por mês, para dar dois chutes no gol e não construir nenhuma jogada. O que o Memphis entregou? Não fez nada no jogo, nenhuma jogada de craque. E ele pediu a (camisa) 10, a 10 é do craque Marcelinho Carioca, no Quebrada FC

Polêmica da camisa 10

A queda do Corinthians transformou Memphis num dos alvos de parte da Fiel no Instagram. Torcedores chegaram a pedir que a camisa 10 fosse devolvida para Rodrigo Garro.