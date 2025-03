Arnaldo: Zubeldía precisa usar a base do São Paulo; reservas são fracos

O São Paulo realmente deveria considerar disputar o Campeonato Paulista com o time sub-20 a partir de 2026, já que a competição não é bem tratada nem pela própria Federação Paulista de Futebol, que a organiza, disse Renan Teixeira.

O São Paulo já é desrespeitado pela CBF e pela FPF há muito tempo. Não é medo, ninguém tem que ter medo do São Paulo, mas respeitar o clube. [...] Achei legal a mensagem que o São Paulo passou para a Federação, de, quem sabe, boicotar o Paulistão 2026. Eu estou de acordo. Coloca o sub-20. Se eles não dão a importância devida para o próprio produto, coloca o sub-20 para jogar.

Renan Teixeira

