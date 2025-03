Argentinos de R$ 110 milhões sofrem com reformulação no elenco do Palmeiras

A queda de rendimento do jogador foi atribuída ao grande números de jogos de uma temporada para outra: em 2023 no futebol argentino, Aníbal disputou 35 partidas no ano inteiro, e em 2024, foram 62 pelo Palmeiras.

Classificação e jogos Paulista

O volante perdeu espaço para outro meio-campista sul-americano: Emiliano Martínez, que custou R$ 44 milhões + bônus por 75% dos direitos e estava do Midtjylland, da Dinamarca. O uruguaio de 25 anos conquistou Abel Ferreira em apenas seis jogos e virou titular do time por dar mais pegada ao meio-campo alviverde.

Aníbal segue nos planos do Palmeiras e tem sido utilizado com frequência vindo do banco de reservas. Ele entrou nos últimos seis jogos do Palmeiras após começar entre os suplentes.

Flaco López

Flaco López, do Palmeiras, comemora após marcar contra o São Bernardo, pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Artilheiro do Palmeiras no ano passado com 22 gols em 61 partidas disputadas, Flaco López será reserva do Palmeiras. O argentino, que custou 35,7 milhões de reais em junho de 2022, sofrerá com a concorrência de Vitor Roque, maior contratação da história do futebol brasileiro, e deve ser opção saindo do banco de reservas nos jogos.