Vini Jr. provoca Atlético após classificação: 'Madrid só tem um'

Vinícius Junior comemorou a classificação do Real Madrid sobre o Atlético de Madri na Champions League nas redes sociais, dizendo que há apenas um Madrid "verdadeiro".

O que aconteceu

"Só existe um Madrid! Mas todos nós sabemos disso. Vamos melhorar para a próxima vez", disse Vini após o jogo. "Que bom é ser do melhor clube do mundo", concluiu, em publicação do Instagram. O Real Madrid venceu o rival no jogo ida por 2 a 1 e acabou derrotado por 1 a 0 no confronto de volta. Nos pênaltis, bateu o Atlético por 4 a 2.