Torcida do Atlético volta a fazer cânticos racistas contra Vini Jr.

Não é a primeira vez que o atacante é hostilizado pelos torcedores do Atlético de Madrid. Vini Jr já foi chamado de 'mono', que é macaco na tradução do espanhol. Alguns adeptos do Colchoneros, inclusive, chegaram a tentar entrar em clássicos com máscaras, a fim de dificultar a identificação daqueles que são racistas com o brasileiro.

Vini, inclusive, já levou a questão para La Liga, com apoio do Real Madrid, mas não conseguiu progresso contra os insultos na Espanha.

O brasileiro foi importante no jogo de ida das quartas, quando o Real venceu o Atlético no Santiago Bernabéu. Diante do resultado, os Blancos entram em campo com a vantagem do empate nesta quarta-feira.

O astro brasileiro será titular do Real Madrid na partida decisiva contra o arquirrival, e a bola rola a partir das 17h (de Brasília).