Temporal no Rio faz torcedores perderem gol de Wesley no Fla x Flu

Ruas de bairros próximos ao Maracanã tiveram quedas de árvores. Isso aumentou o trânsito para quem se locomovia em direção ao estádio.

Público aumenta já com bola rolando

Chuva no Rio prejudicou a chegada de torcedores de Flamengo e Fluminense ao Maracanã Imagem: Bruno Braz / UOL

O UOL apurou que apenas 18 mil pessoas haviam ingressado no estádio faltando meia hora para o início do jogo. Os setores deram uma sensível enchida somente após a bola rolar, principalmente o Norte, onde fica concentrada a torcida do Flamengo.

Vários perderam o golaço do lateral Wesley, que abriu o placar para o Rubro-Negro: "O metrô ficou parando muito. Atrasou todo mundo. Infelizmente eu não vi o gol do Wesley", disse um torcedor do Fla que estava com sua namorada e chegou com 20 minutos do primeiro tempo.

O público presente no Fla x Flu foi de 39.120. Já o pagante foi de 35.345.