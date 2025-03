São Paulo vence o Flamengo, mantém tabu e vai à final da Supercopa Feminina

Atual vice-campeão brasileiro no feminino, o São Paulo aguarda a disputa da outra semifinal, entre Corinthians e Cruzeiro, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira. Além do Flamengo, o Tricolor Paulista eliminou o Sport nas quartas de final, ao vencer por 4 a 0 na Ilha do Retiro.

Classificação e jogos Supercopa Feminina

A final da Supercopa Feminina será disputada no domingo, 16 de março, mas o horário ainda não foi definido pela CBF.

Como foi o jogo?

O São Paulo começou o jogo pressionando e criou diversas oportunidades de gol. Aos nove minutos, Aline recebeu na marca do pênalti e obrigou Isa Cruz a fazer boa defesa. Logo no lance seguinte, Bia Menezes chutou cruzado e levou muito perigo à meta rubro-negra. A lateral-esquerda do Tricolor foi uma das que mais participou na etapa inicial.

A grande personagem até aquele momento, contudo, era Isa Cruz. A goleira do Flamengo fechou o gol no primeiro tempo, com pelo menos duas defesas difíceis, a melhor delas em chute de primeira de Camilinha. A meia-atacante do São Paulo ainda acertou o travessão aos 43 minutos da etapa inicial.

A defesa do Flamengo, extremamente eficiente no primeiro tempo, acabou falhando no início do segundo. Aos 11 minutos, Bia Menezes cobrou falta dentro da área, Flávia não acompanhou e Kaká testou firme para abrir o placar para o São Paulo.