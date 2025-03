Rodrygo exalta Vini Jr. após pênalti perdido: 'Tem muita personalidade'

Após a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madri na Champions, Rodrygo defendeu Vinícius Junior, que perdeu pênalti durante o tempo normal.

O que aconteceu

O camisa 11 do Real Madrid disse após o confronto que Vini tem muita personalidade e continuou correndo em busca do placar. O camisa 7 da equipe acabou desperdiçando a penalidade durante o segundo tempo, quando finalizou por cima do gol de Oblak.