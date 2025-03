'Realidade dura' e 'Não pode dar mole': Memphis e Romero lamentam queda

O Corinthians foi eliminado na fase de pré-Libertadores pelo Barcelona-EQU, derrotado no agregado por 3 a 2. Os atacantes Memphis Depay e Romero lamentaram a derrota da equipe após o confronto.

O que aconteceu

Romero disse que a equipe bobeou no primeiro confronto e, mesmo com boa atuação no duelo desta quarta, não conseguiu a classificação. O Corinthians venceu por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil na Neo Química Arena, mas sofreu um 3 a 0 no Equador, que causou a eliminação do time de forma precoce.