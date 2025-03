Raphinha esteve com o filho em hospital antes de jogo decisivo do Barcelona

A esposa de Raphinha fez um post no Instagram se dizendo orgulhosa do jogador e informando que ele esteve pela manhã acompanhando o filho no hospital antes da partida do Barcelona contra o Benfica na Liga dos Campões.

O brasileiro foi decisivo no duelo ao marcar dois gols na vitória do time espanhol por 3 a 1 nesta terça-feira (11), levando o Barça para as quartas de final da competição.

O que aconteceu

Raphinha esteve com o filho doente em hospital na Espanha antes de ir ao jogo. Esposa do jogador, Natalia Belloli fez a revelação em stories no Instagram.