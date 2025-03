Raphinha favorito na Bola de Ouro? Astro francês coloca brasileiro no topo

Raphinha está lá em cima [na disputa pela Bola de Ouro]. Eu explico: o Raphinha está na frente dos outros pelo que está fazendo na Champions League. São 11 gols! Mo Salah é um grande concorrente, Kane também. Mas, na Champions League, se você performa, além de ganhar sua Liga, você vai ser mais lembrado Thierry Henry, à CBS

Raphinha tem 27 gols e 18 assistências em 41 jogos pelo Barcelona na temporada. Mais participações em gols do que Harry Kane, que soma 42, sendo 32 gols e dez passes decisivos, mas menos que Salah, com 32 gols e 22 assistências. A diferença para o egípcio é que o brasileiro segue vivo na briga pelo título, enquanto o Liverpool foi eliminado pelo PSG.

Raphinha está marcando muitos gols, apenas um de pênalti. Eu não estou falando que o Kane não deveria estar cobrando pênaltis, Salah está tendo uma temporada na Premier League que não veremos de novo, porque temos recordes sendo batidos... Mas estou dizendo que temos um cara que tem praticamente a mesma quantidade de gols que os dois, e sem pênaltis. Então, temos que falar desse cara

O Raphinha também está se destacando defensivamente. Sempre falamos sobre jogadores completos, um atacante tem que ser bom na pressão, também tem que ajudar defendendo, ajudando seu lateral, uma grande quantidade de coisas a se fazer. E o Raphinha faz de tudo

Classificado para as quartas de final da Liga do Campeões, o Barça ainda briga pelos títulos da La Liga e da Copa do Rei. No Espanhol, o time catalão aparece no topo da tabela com 57 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, mas com um jogo a menos que a equipe merengue. Já na Copa do Rei, o Barcelona está nas semifinais. O jogo de ida já foi —empatou por 4 a 4 com o Atlético de Madri. A volta está marcada para o dia 2 de abril.

