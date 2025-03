Palmeiras buscou reforço 'inegociável' na Europa por novo pilar na era Abel

O meio-campista Emiliano Martínez chegou ao Palmeiras nesta temporada com poucas credenciais e desconfiança por parte da torcida, que não aprovou o reforço que chegou do futebol dinamarquês. No entanto, o uruguaio de 25 anos precisou de apenas seis jogos para convencer Abel Ferreira de que merece uma vaga no time.

O que aconteceu

Martínez resolveu problema que Abel apontou no time do Palmeiras. No empate por 1 a 1 contra o Água Santa, ainda na fase de grupos, Abel Ferreira reclamou com sua comissão técnica da falta de pegada do seu meio-campo naquele confronto. Aníbal Moreno e Fabinho formaram a dupla de volantes, quando Abel ainda estava rodando o elenco.

Abel escalou Emi Martínez entre os titulares no jogo seguinte e ele não saiu mais do time. O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 na estreia do volante como titular e o jogador ganhou a vaga de Aníbal Moreno, que teve uma queda de desempenho no segundo semestre do ano passado.