Messi encara o Brasil? Astro vira desfalque nos EUA e preocupa Argentina

A comissão técnica da seleção argentina monitora de perto a situação de Lionel Messi, que não entra em campo pelo Inter Miami há mais de duas semanas.

O que aconteceu

A situação de Messi preocupa a Argentina, segundo informou o jornal Olé na segunda-feira (10). A atual campeã do mundo enfrenta Uruguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo em jogos marcados para os dias 21, sexta-feira, no Centenário, e 25, terça-feira, no Monumental de Núñez.

Messi desfalcou o Inter Miami nos três últimos jogos. Ele não esteve em campo contra: Houston Dynamo, dia 2 de março, pela MLS; Cavalier SC, pela Champions da Concacaf, 6 de março; e Charlotte FC, pela MLS, 9 de março. A sua última aparição aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando fez um dos gols da vitória de 3 a 1 sobre o Sporting Kansas City, pela Champions.