Jogador do Bragantino é submetido a procedimento e segue em estado grave

O boletim médico ainda informa que o jogador segue com suporte de ventilação mecânica e assistência intensiva, conforme o protocolo adotado pela equipe médica, que é coordenada pelo doutor Gil Teixeira.

Pedro Severino, de 19 anos, sofreu acidente de carro na madrugada do dia 4 de março na rodovia Anhanguera, próximo à cidade de Americana (SP). O carro em que o jogador estava, dirigido por um motorista contratado, colidiu contra a traseira de um caminhão.

O jogador, que foi emprestado pelo Botafogo-SP ao Bragantino, estava viajando para realizar seu primeiro treino no CT do novo time, em Atibaia. Pedro é filho de Lucas Severino, atacante que participou dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, com a seleção brasileira. O pai teve passagens no futebol brasileiro por Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início dos anos 2000.