Hernan: São Paulo pede punição aos árbitros e retratação da FPF em ofício

O Tricolor reclama das imagens utilizadas pelo VAR e que foram ao ar na transmissão da partida.

Segundo o colunista, o conteúdo do áudio do VAR divulgado pela FPF também gerou revolta no São Paulo.

Quando esse áudio foi divulgado, houve muitos questionamentos no São Paulo. Para falar o português bem claro, o pessoal ficou p... da vida. Houve um transtorno geral, de jogadores, diretoria, funcionários, com o teor do áudio. O teor do áudio causou revolta interna de São Paulo.

Está escrito também o fato de a arbitragem pedir lance invertido e paralisação de câmera na hora do choque, que foi muito mais um choque do Vitor Roque no Arboleda do que do Arboleda no Vitor Roque, para tentar induzir o torcedor que foi pênalti, segundo o documento.

André Hernan

No ofício, o São Paulo pede que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral não trabalhem mais nos jogos do clube no Paulistão.

O Tricolor alega prejuízo esportivo e financeiro com a decisão da dupla e ameaça escalar o time sub-20 na próxima edição do campeonato.