Grêmio vence nos pênaltis após falhas bizarras e avança na Copa do Brasil

O Grêmio passou sufoco, mas eliminou o Athletic e está na terceira fase da Copa do Brasil. O 3 a 3 no tempo normal, em jogo marcado por falhas bizarras de ambas as defesas, levou a decisão para os pênaltis, onde a estrela de Gabriel Grando brilhou na vitória por 8 a 7 nesta quarta-feira.

Athletic e Grêmio protagonizaram um jogo de muitas opções ofensivas em São João Del Rei. Uma partida aberta, de seis gols e defesas muito abertas, especialmente no início do confronto. Os mineiros, inclusive, foram melhores em boa parte do confronto e desperdiçaram inúmeras oportunidades e quase foram castigados no fim.

Diego Vitor foi o grande vilão do Athletic na partida. O goleiro falhou de maneira bizarra no segundo gol do Grêmio e, depois, muito perto do fim de uma partida que estava a caminho das penalidades, saiu mal, furou e levou o terceiro. Ele também não conseguiu defender nenhuma das sete cobranças do Grêmio na definição.