Gómez sofre lesão ligamentar no joelho e desfalca Palmeiras na ida da final

O zagueiro Gustavo Gómez está fora da ida da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Corinthians.

O que aconteceu

Gómez sofreu uma entorse no joelho direito no treino desta quarta-feira, e os exames constataram uma lesão no ligamento colateral. O atleta já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

O zagueiro do Palmeiras está fora da final de domingo, no Allianz parque, e é improvável que jogue a volta, dia 27, em Itaquera, segundo apurou o UOL. Por outro lado, a lesão não requer cirurgia.