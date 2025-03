FPF apoia 'arbitragem Fifa', mas lamenta polêmica e faz aceno ao São Paulo

Em aceno ao São Paulo, a Federação Paulista de Futebol reconheceu que o pênalti polêmico em Vitor Roque "não foi bom" para a semifinal do Paulistão. No entanto, a entidade defendeu a decisão da arbitragem que foi decisiva para o resultado do Choque-Rei.

O que aconteceu

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Barros, disse que entende o desapontamento são-paulino. O mandachuva do futebol paulista deu a declaração após o Conselho Técnico da final do Estadual, que ocorreu ontem na sede da entidade, menos de 12h após a partida no Allianz Parque.

O dirigente lamentou que o lance "não foi bom" para a semi e ponderou que também causaria discórdia se houvesse sido contra o Palmeiras. O pênalti polêmico monopolizou as entrevistas pós-jogo e gerou revolta no Tricolor pela atuação do VAR na jogada. O clube subiu o tom cobrando explicações ainda de dentro do estádio. Em resposta, a FPF agiu rápido e divulgou os áudios da conversa entre cabine e árbitro de campo.