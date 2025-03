Flamengo aproveita falhas, vence o Fluminense e sai em vantagem na final

O Fla ficou perto de encaminhar o título, mas Keno manteve o Flu vivo. O Fluminense voltou tentando ser mais ofensivo, mas pouco conseguiu fazer. O Flamengo foi mortal quando chegou e ainda contou com a sorte de um desvio de Ignácio no chute de Juninho. O clima esquentou nos minutos finais após uma discussão entre Mano Menezes e Luiz Araújo. Nos minutos finais, Keno apareceu para descontar e manter o Tricolor das Laranjeiras vivo. A pressão nos minutos finais não serviu para o empate.

O clima ficou quente após o fim do jogo. Freytes partiu para cima de Luiz Araújo e deu início a uma confusão entre vários jogadores. Mano Menezes também foi tirar satisfações com o atacante do Flamengo na saída do gramado. Após os times saírem de campo, o árbitro foi ao VAR, chamou Thiago Silva, capitão do Flu, e comunicou o zagueiro sobre a expulsão de Freytes.

Lances importantes e gols

Wesley abre o placar: 1 a 0. O lateral recebeu com espaço para avançar. O camisa 43 arriscou chute cruzado quando se aproximou da área, a bola quicou na frente de Fábio, beijou a trave e entrou.

Perdeu! Arias dividiu com a defesa e ficou cara a cara com Rossi. O colombiano tirou demais do goleiro e acabou tirando demais do gol também. Ela beijou o lado de fora da trave e saiu.

Fábio faz boa defesa. Gerson tentou chute, e a bola desviou. Na sobra, Pulgar soltou o pé de fora da área. Fábio caiu no canto direito e espalmou.