Flamengo no 2-4-4 e Fluminense com Canobbio: PVC explica duelo tático

No documento, o São Paulo pede a punição para os árbitros, coloca a Federação Paulista como omissa e exige que a Federação fosse a público se retratar em relação a esse lance, assumisse a culpa, assumisse o erro da arbitragem.

O documento cita que todos os comentaristas e ex-árbitros que trabalham na mídia esportiva ou que usaram suas redes sociais para falar sobre o caso disseram que não foi pênalti. Citaram todos. Tem lá o lance, fotografia, passo a passo, tudo.

André Hernan

O Tricolor reclama das imagens utilizadas pelo VAR e que foram ao ar na transmissão da partida.

Segundo o colunista, o conteúdo do áudio do VAR divulgado pela FPF também gerou revolta no São Paulo.

Quando esse áudio foi divulgado, houve muitos questionamentos no São Paulo. Para falar o português bem claro, o pessoal ficou p... da vida. Houve um transtorno geral, de jogadores, diretoria, funcionários, com o teor do áudio. O teor do áudio causou revolta interna de São Paulo.