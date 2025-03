Fla x Flu coloca Filipe Luís em duelo com sua pedra no sapato: Mano Menezes

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, hoje, às 21h30, no Maracanã, colocará Filipe Luís frente a frente com Mano Menezes, sua pedra no sapato até aqui.

Foi diante do experiente treinador tricolor que o ex-lateral sofreu sua única derrota no comando do Rubro-Negro. Mais do que isso, o time da Gávea sequer conseguiu fazer gol no rival com o gaúcho à beira do campo. No duelo da Taça Guanabara, por exemplo, um empate por 0 a 0.

Rivalidade

Filipe Luís perdeu para o Flu de Mano em outubro do ano passado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele foi apenas seu terceiro jogo como técnico do Fla. Na ocasião, o Tricolor lutava contra o rebaixamento e venceu por 2 a 0.