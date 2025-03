Escalações: Fla tem Luiz Araújo na vaga de Bruno Henrique; Flu mantém time

Flamengo e Fluminense estão escalados para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, hoje, às 21h30, no Maracanã, e o grande mistério foi desvendado: Luiz Araújo será o substituto do lesionado Bruno Henrique no ataque rubro-negro. Já o Tricolor manteve a equipe que vinha jogando.

Luiz Araújo formará dupla com Plata na frente. O equatoriano fará uma função mais de 9, ocupando o espaço do camisa 21, que desfalca o time por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Na zaga, o Flamengo manteve Léo Pereira no lugar de Danilo, que mesmo já recuperado, ainda não se sente 100% e foi poupado.