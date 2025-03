Corinthians fica a 1 gol do milagre e cai na maldição da pré-Libertadores

O gol de Carrillo chegou a ser anulado, mas o VAR validou após revisão, na reta final da segunda etapa.

Classificação e jogos Libertadores

O Corinthians viu aumentar sua "maldição" da pré-Libertadores. O Alvinegro paulista disputou a fase preliminar do torneio pela quarta vez e amargou a terceira eliminação. As derrotas anteriores foram para Tolima, em 2011, e Guaraní-PAR, em 2020, enquanto avançou sobre o Once Caldas, em 2015. Agora, vai disputar a Sul-Americana.

Garro foi para o sacrifício na decisão. Na última terça-feira, o jogador foi poupado do treino em campo com os demais companheiros. Após o confronto contra o Santos, o meia apresentou dores no joelho, mas atuou os 90 minutos da decisão contra o Barcelona-EQU.

O clube do Parque São Jorge volta a campo no domingo, dia 16, para o Dérbi de ida da final do Paulistão, às 18h30 (de Brasília). O primeiro jogo da decisão será no Allianz Parque, e a Neo Química Arena recebe a volta no dia 27, após a Data Fifa.

Timão começa elétrico e abre placar pelo alto

Com 70% de posse de bola, o Corinthians foi agudo e finalizou cinco vezes ao gol adversário. No entanto, teve dificuldade para quebrar as duas linhas de quatro homens na defesa equatoriana. O melhor lance com a bola rolando foi em cruzamento de Garro, pela esquerda, que terminou com um chutaço à queima-roupa de Carrillo.