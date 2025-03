Corinthians vai disputar a Sul-Americana após queda precoce na Libertadores

O Corinthians disputará a Sul-Americana após ter sido eliminado na terceira fase da pré-Libertadores.

O que aconteceu

O Alvinegro paulista não se despede de competições internacionais em 2025 apesar da queda precoce na Libertadores. O clube do Parque São Jorge venceu o Barcelona-EQU na Neo Química Arena por 2 a 0 e foi desclassificado por ter perdido a ida por 3 a 0.

O Corinthians vai entrar direto na fase de grupos da Sul-Americana. A vaga no torneio do segundo escalão da América do Sul é uma espécie de prêmio de consolação aos times que batem na trave e não avançam à fase de grupos da Libertadores.