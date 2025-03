Corinthians vence Cruzeiro, e Supercopa Feminina terá Majestoso na final

O Corinthians parou na trave no primeiro tempo. Com uma jogadora a mais, o Timão não foi bem na pressão, mas viu Andressa Alves mandar a bola no travessão após cruzamento de Duda Sampaio. Do outro lado, o Cruzeiro se segurou como pôde e pouco assustou Lelê.

O segundo tempo teve gols anulados e pênaltis. Cada equipe teve um tento invalidado: Vic Albuquerque e Letícia Ferreira marcaram para Corinthians e Cruzeiro, respectivamente, mas estavam adiantadas. Quando o jogo parecia caminhar para os pênaltis, um erro de Fretes ao tentar travar a adversária na área causou um pênalti a favor do Timão. Vic Albuquerque não perdoou. Depois, a árbitra ainda marcou outra penalidade a favor do Timão, mas Duda Sampaio mandou na trave.

O Corinthians encara o São Paulo na final da Supercopa Feminina. A decisão será disputada no próximo domingo, mas ainda não teve os detalhes divulgados pela CBF.

O Timão busca manter sua hegemonia na Supercopa. As Brabas conquistaram todas as três edições realizadas até aqui.