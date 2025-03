Fla-Flu termina em briga generalizada por provocação de Luiz Araújo

O jogo de ida da final do Campeonato Carioca terminou em briga. Jogadores de Flamengo e Fluminense, além do técnico Mano Menezes, discutiram após o fim da partida. O Fla venceu por 2 a 1.

O que aconteceu

O clima esquentou ainda com bola rolando. Luiz Araújo, do Flamengo, e o técnico Mano Menezes bateram boca após um lance na lateral. O atacante flamenguista chegou a abaixar o meião e mostrar uma tatuagem da taça da Copa do Brasil em direção ao banco adversário.

A confusão generalizada começou após o apito final. O zagueiro Freytes, do Fluminense, partiu para cima de Luiz Araújo. Atletas dos dois times passaram a bater boca.