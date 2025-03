Clubes podem organizar o Brasileiro de 2027, diz presidente do Flamengo

Em reunião no Conselho Técnico, os clubes sinalizaram união das duas ligas e passos para ter maior poder paulatinamente no Brasileiro. Há uma possibilidade de organizar o campeonato em 2027, como expresso pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.

Para construir esse caminho, foi formado um novo Conselho nacional de Clubes em consenso sobre Liga Forte União e Libra, que antes disputavam lugares no grupo.

Flamengo, São Paulo, Vasco, Fortaleza e Internacional são os novos membros, com o Palmeiras como convidado permanente. Na CNC, serão discutidos os direitos comerciais do Brasileiro, alguns em disputa com a CBF, regulamentos, gramado sintético, entre outros pontos. É o embrião de uma liga.