Vini Jr. perde pênalti, mas Real elimina Atlético e sobrevive na Champions

Llorente podia empatar, mas acertou o travessão. Rudiger anotou o último e encerrou a disputa.

Como foi o jogo

O Atlético começou o jogo com mais força ofensiva e raça. Logo aos 28 segundos, abriu o placar para tirar a vantagem criada pelo Real Madrid no primeiro jogo. Ao longo do confronto, Courtois foi desafiado pelo forte ataque dos Colchoneros e defendeu finalizações perigosas.

Na segunda etapa, Vini perdeu pênalti, e o jogo foi à prorrogação. Menos agitado em comparação ao primeiro tempo, o duelo contou com poucas finalizações. Em penalidade que poderia garantir a classificação do Real Madrid, o camisa 7 isolou, o que manteve o 1 a 0 para o Atlético no tempo regulamentar.

Na prorrogação, as equipes criaram pouco e acabaram levando o duelo aos pênaltis. Os dois times cansaram, e Endrick entrou no lugar de Vini Júnior.