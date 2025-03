Apresentadora Bárbara Coelho anuncia saída da Globo: 'Vou seguir sonhando'

Bárbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular, está de saída da Globo. A jornalista publicou um vídeo no Instagram se despedindo da emissora.

O que aconteceu

Bárbara, que tem 37 anos, fez o anúncio de sua saída em um vídeo no Instagram. "Amigos e amigas, tenho um um comunicado importante para fazer para vocês. Depois de quase 12 anos, estou deixando a TV Globo", diz a apresentadora no início do vídeo.