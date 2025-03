Ancelotti desistiu de Endrick no último pênalti ao ver rosto do brasileiro

O jovem brasileiro entrou faltando cinco minutos para o fim do segundo tempo da prorrogação. Endrick, inclusive, entrou no lugar de Vinícius Junior, que desperdiçou penalidade na segunda etapa do tempo normal.

Ancelotti justificou a saída de Vini Junior e disse que o atleta não saiu pelo pênalti perdido: "Estava decidido que ia tirar Vini e por azar ele errou. Ele não ia bater o pênalti e pediu para ser substituído pois estava cansado".