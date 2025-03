Al-Alhy, do Egito, perde clássico por W.O. após protestar e não ir ao jogo

Como última medida, o time não compareceu ao jogo. O Al-Ahly teve a derrota por W.O. decretada, e o Zamalek "venceu" a partida por 3 a 0.

Em nota oficial publicada no site do clube, o Al-Ahly explica a decisão e aponta falhas das federações locais. O clube egípcio afirma que as entidades que comandam o futebol egípcio estão "empurrando os clubes para crises e problemas constantes".

O Al-Ahly detona a arbitragem do país, dizendo que os árbitros cometem "erros injustificados que ultrapassam todos os limites e afetam os resultados das partidas". O clube egípcio ameaça ainda não comparecer aos demais jogos do campeonato.

Nas redes sociais, o clube informa que irá arcar com os custos dos ingressos dos torcedores que compareceram à partida que terminou em W.O. No Instagram, o post ganhou o apoio dos fãs do Al-Ahly. "É o clube do povo", "Eu amo o Al-Ahly", "Um time que respeita seus fãs", "Estou com você" e "Eu te apoio" foram algumas das mensagens do post que em 15 horas recebeu mais de 80 mil curtidas.

O Al-Ahly está na 2ª colocação do campeonato local, com 39 pontos, três atrás do líder Pyramids. O Zamalek é o 3º colocado com 35 pontos.