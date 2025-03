Palmeiras barrou tetra corintiano e mira feito inédito por 'trinca' de Abel

Os times não saíram do empate no Dérbi pela primeira fase do Paulistão. No Allianz Parque, Maurício abriu para os donos da casa e Yuri Alberto deixou tudo igual. Na ocasião, o goleiro Hugo Souza defendeu um pênalti de Estêvão.

Os Dérbis na Era Abel Ferreira

Paulistão 2025 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Brasileirão 2024 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras

Brasileirão 2024 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Paulistão 2024 - Palmeiras 2 x 2 Corinthians

Brasileirão 2023 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Brasileirão 2023 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Paulistão 2023 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Brasileirão 2022 - Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Brasileirão 2022 - Palmeiras 3 x 0 Corinthians

Paulistão 2022 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Brasileirão 2021 - Corinthians 2 x 1 Palmeiras

Brasileirão 2021 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Paulistão 2021 - Corinthians 0 x 2 Palmeiras

Paulistão 2021 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Brasileirão 2020 - Palmeiras 4 x 0 Corinthians

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.