Zubeldía, sobre pênalti para Palmeiras: 'O que aconteceu foi uma vergonha'

O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Paulista 2025, com pênalti que gerou polêmica durante e após o duelo. O técnico do Tricolor, Luis Zubeldía, disse que a atuação da arbitragem foi "uma vergonha".

O que aconteceu

O treinador expôs revolta com a ausência do VAR para verificação do pênalti marcado ao Palmeiras. Na ocasião, Vitor Roque recuperou bola em erro de saída do São Paulo e foi derrubado por Arboleda, nos acréscimos da primeira etapa.