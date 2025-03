Zubeldía ganha apoio no São Paulo em meio a frustração com derrota polêmica

Sou um defensor ferrenho do VAR, por isso estou frustrado esta noite. Não dá nem para falar do árbitro, que quando ele marca o pênalti estava a 30 metros. (O VAR) acaba estragando o trabalho dos jogadores, dos dirigentes, do presidente, de todos, sem falar do estafe, por uma ação que hoje não pode mais acontecer.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: JHONY INACIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O que aconteceu nesse jogo com aquela ação específica foi uma vergonha. O que mais lamento é que nesse tipo de instância uma ação dessas prejudica todo o espetáculo. (...) Uma semana [de treino] está arruinada, a esperança de conseguir chegar à final está arruinada. Zubeldía, na entrevista pós-jogo

O clima no São Paulo foi de revolta com a arbitragem. Os primeiros do clube a falarem publicamente foram o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, que subiram o tom contra o VAR, cobrando a divulgação dos áudios. "Prejudicado", "Arbitragem pequena", "Escandaloso", "Tenho dúvida se o VAR estava aí" foram algumas das frases ditas pelos integrantes da cúpula tricolor.

Os dirigentes, entre suas bravatas, demonstraram apoio a Zubeldía. O técnico chegou a ficar ameaçado no cargo durante a sequência de cinco jogos sem vencer na fase de grupos do Paulistão, mas o time reagiu nos últimos jogos e chegou embalado para a semi.