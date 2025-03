Torcida acata pedido de Abel, tem rara união e empurra Palmeiras para final

Abel Ferreira cobrou união da torcida do Palmeiras após a classificação inesperada para ao mata-mata do Campeonato Paulista. E foi isso que os torcedores fizeram no Allianz Parque, na última segunda-feira, para empurrar o Alviverde à sexta final seguida no estadual.

O que aconteceu

A torcida do Palmeiras teve rara união nos últimos tempos para o jogo contra o São Paulo. Todas as torcidas organizadas do Alviverde combinaram antes do duelo de cantarem as mesmas músicas e unirem as baterias para criar uma atmosfera diferente.

Os torcedores comuns compraram a ideia, e os mais de 38 mil presentes fizeram uma grande festa. No final do ano passado, diversos vídeos viralizaram nas redes sociais de desentendimento entre torcedores comuns e organizados — os comuns não concordavam com as críticas exageradas ao time e ao técnico Abel Ferreira.