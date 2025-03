São Paulo reclamou de chute de Veiga na bandeirinha, diz presidente da FPF

Reinaldo Carneiro, presidente da FPF, afirmou que recebeu uma reclamação do São Paulo a respeito da comemoração de Raphael Veiga no gol que deu a vitória ao Palmeiras no clássico da última segunda-feira. Ele chutou a bandeirinha de escanteio do próprio clube.

Eu tive uma reclamação do São Paulo de que o Veiga chutou a bandeirinha dele mesmo, do Palmeiras. Eu já vi o São Paulo várias vezes comemorar títulos e gols em cima do escudo que tem no Morumbis. O que seria um absurdo é o adversário pular em cima do escudo do São Paulo. Reinaldo Carneiro, após Conselho Técnico da FPF

Reinaldo afirmou que não vê problema na comemoração de Raphael Veiga, uma vez que ela aconteceu na casa do próprio Palmeiras e veio de um jogador do clube.