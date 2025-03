'Calço com a perna': FPF mostra áudio do VAR de pênalti em Palmeiras x SPFC

"Essa perna esquerda (do Arboleda).. Ele faz o calço com a perna esquerda no jogador adversário (Vitor Roque). Pega de frente que dá para ver perna. Perna esquerda com perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti confirmado", conclui Guarizo a Flavio.

O lance aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade após Vitor Roque cair na área ao tentar driblar Arboleda. A decisão teve aprovação do VAR, como mencionado acima. Raphael Veiga converteu a cobrança a abriu o placar no duelo realizado no Allianz Parque.

O confronto foi encerrado com vitória do Palmeiras por 1 a 0, classificado à final do torneio. Na decisão do título, o Alviverde busca o tetracampeonato paulista contra o Corinthians, que volta à finalíssima após cinco anos.