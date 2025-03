Foi pênalti? Veja lance polêmico na vitória do Palmeiras contra o São Paulo

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 em partida marcada pelo pênalti polêmico de Arboleda em Vitor Roque. Com o triunfo da última segunda-feira, no Allianz Parque, o Alviverde avançou para a final da competição e enfrentará o Corinthians.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. Flavio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade após Vitor Roque cair na área ao tentar driblar Arboleda. A decisão do campo teve a aprovação do VAR, que não recomendou revisão. Raphael Veiga converteu a cobrança e definiu o placar do clássico.

O lance revoltou os são-paulinos, que reclamaram no campo, no intervalo e também após a partida. "Com todo respeito ao juiz, ele deveria ter ido ao VAR e olhar a jogada. O cara se jogou na área, cobraram o pênalti, Palmeiras ganhou e o São Paulo foi derrotado", afirmou Calleri.