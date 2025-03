Palmeiras: 'Fala de Leila parece absurda, mas Conmebol treme', diz Alicia

As declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não são nada convencionais no ambiente do futebol - e isso é bom, analisou Alicia Klein, no UOL News, nesta terça (11).

Para a colunista, sugerir a filiação à Concacaf pode parecer absurdo, mas é algo que incomoda de fato a Conmebol, diferente de discursos mais tradicionais feitos por outros dirigentes.