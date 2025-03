Milly: Raphinha é o presente da seleção; Neymar, por enquanto, é passado

Palmeiras: 'Fala de Leila parece absurda, mas Conmebol treme', diz Alicia

As declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não são nada convencionais no ambiente do futebol - e isso é bom, analisou Alicia Klein.

Muito do que eu vejo a Leila fazendo me dá aquela sensação do ditado: 'Não sabendo que era impossível, foi lá e fez'. Ela diz coisas que dirigentes tradicionais do futebol nunca diriam, como, por exemplo, uma filiação à Concacaf, que é em outro continente.

Pode parecer absurdo em um primeiro momento, mas é onde a Conmebol vai tremer. Quando você pensar em clubes grandes, como o Palmeiras, começarem a pensar em sair, em causar prejuízo à Conmebol.

Alicia Klein

