Lucas vê São Paulo 'de pé' após queda e reclama de dor: 'Apanhei bastante'

Lucas Moura deixou o Choque-Rei da semi dolorido, mas não de cabeça baixa após a eliminação do São Paulo em noite de polêmica no estádio do Palmeiras.

Dores no corpo

Lucas saiu com marcas pelo corpo das faltas que levou de palmeirenses: "Apanhei bastante". O camisa 7 foi o jogador mais "caçado" do Tricolor na partida, sofrendo quatro faltas, de acordo com dados do Sofascore.

Ele disse que estava com o joelho dolorido pelas entradas recebidas no clássico. Em uma delas, o jogador de 32 anos arrancou em contra-ataque e foi parado por Emiliano Martínez, que recebeu cartão amarelo pouco após a volta do intervalo. Lucas contou que bateu com o joelho no gramado e que o adversário ainda caiu em cima de sua perna no mesmo lance.