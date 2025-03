PSG aproveita lambança, vence Liverpool nos pênaltis e avança na Champions

Dembélé põe o PSG na frente: 1 a 0. Barcola deu passe para o meio da área. Konaté tentou cortar, mas tocou contra o próprio gol. A bola passou por Alisson e ficou livre para Dembélé só empurrar para as redes.

Dembélé comemora gol marcado pelo PSG contra o Liverpool na Champions League Imagem: Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images

Uma defesaça de cada lado. O ritmo continuou frenético nos primeiros minutos. Donnarumma salvou o PSG em uma bomba de Konaté, e Alisson apareceu para travar finalização de Barcola cara a cara.

Quase o segundo. Dembélé recebeu pela esquerda, levou para o fundo e tocou para o meio. Kvaratskhelia chegou finalizando de primeira. A bola desviou na defesa do Liverpool e passou muito perto do ângulo do gol defendido por Alisson.

Milagre. Donnarumma salvou o PSG no começo do segundo tempo. Mac Allister bateu escanteio em direção à área. Luis Díaz subiu no meio da defesa e cabeceou para o chão. Ela quicou e subiu. O goleiro se esticou todo e defendeu com a ponta dos dedos.

Kvaratskhelia vira goleiro. Após novo escanteio, Salah ficou com a sobra na segunda trave. O egípcio finalizou firme, mas Kvaratskhelia, em cima da linha, salvou com a perna.