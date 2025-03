Atacado por Neymar, influencer é famoso por venerar ídolo: 'sempre defendi'

Neymar não deixou por menos e respondeu ao influencer nos comentários do vídeo no Instagram. "Fica quieto que é melhor fera [sic]", escreveu o camisa 10 do Santos.

No geral, o influencer costuma venerar Neymar em seus vídeos, defendendo-o na grande maioria das situações. Em uma de suas postagens, ele diz ter realizado um sonho ao ver o craque atuando com a camisa do Santos. "Eu com 13 anos não conseguir ver o Neymar em campo. Relaxa, nós conseguimos ver ele em campo pelo Santos".

Quem me conhece sabe que sempre acompanhei o Neymar, sempre defendi, discuti com amigos, familiares, na internet. É, sim, o meu maior ídolo no futebol, mas eu me decepcionei. É o tipo de comentário que eu me senti mal

César Augusto, por exemplo, saiu em defesa de Neymar após o jogador ser criticado por suas primeiras atuações com a camisa do Santos. Ele não venceu nos três primeiros jogos que fez pelo Peixe: 1 a 1 com o Botafogo, 0 a 0 com o Novorizontino e derrota de 1 a 0 para o Corinthians.