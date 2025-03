Gramado sintético do Allianz atrapalhou o São Paulo? Colunistas divergem

Arnaldo: É difícil competir com o Palmeiras no gramado sintético

O São Paulo sempre errar o último passe ou o Rafael sair jogando errado com o Arboleda, isso é o gramado sintético, a velocidade da bola. A sacada evidente e ótima do Zubeldía foi trazer o Oscar para trás para que ele pudesse iniciar mais limpo o passe. E eu discordo, o jogo do Lucas fica mais descontrolado no gramado mais próximo, ele tem que arrancar, já não tem a mesma vitalidade e vira uma presa fácil para as faltas. E a opção do São Paulo passa a ser o cruzamento.

O Palmeiras tem um jeito de jogar que é muito simples no seu campo e é difícil o adversário competir nessa simplicidade, que é bola parada, chute de média distância, lateral dentro da área e sem risco algum na saída de bola. É assim que joga o Palmeiras e esse é o jogo do gramado sintético, é um jogo que você tem que correr menos riscos, e é curioso porque esse time do São Paulo com o incremento técnico do Oscar normalmente é um time que corre mais riscos.

O gol que o São Paulo fez contra o Novorizontino -- que é a metida do Oscar para o Lucas, o Lucas ganha na velocidade e toca para o Calleri fazer o gol -- seria impossível num gramado sintético pela velocidade que a bola tem.

Arnaldo Ribeiro

