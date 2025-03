Fla x Flu: Ferj bate o martelo e define datas e horários de finais; veja

O martelo está batido. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro confirmou para domingo (16), às 16h, no Maracanã, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. O primeiro duelo acontece amanhã, no mesmo local, às 21h30.

O que aconteceu

A definição aconteceu após reunião entre a Ferj, os clubes e as detentoras de transmissão. Inicialmente, a TV Globo tinha preferência para que o clássico fosse no sábado, mas ela acabou sendo "voto vencido".

Tanto Fla como Flu optaram pelo domingo. A federação também quis manter a tradição das decisões do Estadual acontecerem nesta data.