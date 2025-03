FPF define datas de final entre Corinthians e Palmeiras com jogo no dia 27

O principal entrave foi para definir a data do jogo de volta, na Neo Química Arena. Isso porque a partida ficou "espremida" entre o fim da data Fifa e o início do Brasileirão. Corinthians e Palmeiras têm jogadores convocados e, para ter a chance de contar com eles, optaram por "afunilar" a preparação para a primeira rodada do campeonato nacional. Os dois times jogam no dia 29 (sábado).

Classificação e jogos Paulista

A FPF anunciou ainda que as duas partidas contarão com impedimento semiautomático. A tecnologia usará 10 novas câmeras, posicionadas ao redor do campo, para proporcionar uma visão 3D do jogo. Corinthians e Palmeiras aprovaram o uso da tecnologia.

Os jogos da final do Paulistão

Palmeiras x Corinthians

Data e horário: 16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque

Allianz Parque Transmissão: Record, CazéTV, UOL Play, TNT, Nosso Futebol, Zapping, MAX, R7 e PlayPlus

Corinthians x Palmeiras