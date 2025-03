Finais do Paulistão 2025: veja datas, horários e onde assistir ao vivo

Datas e horários das finais

16/03 - Palmeiras x Corinthians - 18h30

- Palmeiras x Corinthians - 18h30 27/03 - Corinthians x Palmeiras - 21h35

Classificação e jogos Paulista

Novidade na decisão. A FPF anunciou hoje que as duas partidas contarão com impedimento semiautomático. A tecnologia usará 10 novas câmeras, posicionadas ao redor do campo, para proporcionar uma visão 3D do jogo. Corinthians e Palmeiras aprovaram o uso da tecnologia.

Resultados dos finalistas no mata-mata

Quartas de final