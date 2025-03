Filipe Luís vê Flamengo com intensidade que sonhou, mas lesões ligam alerta

Michael (atacante) - lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Tem chances de retornar no segundo jogo da final.

Everton Cebolinha (atacante) - pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Tem chances de retornar no segundo jogo da final.

Juninho (atacante) - edema muscular na coxa direita. Já está à disposição.

Apesar da situação, não existe um grande alarde internamente neste momento. Há uma avaliação de que esses problemas físicos são naturais do futebol. Com o clima e o gramado ruim, isso ainda se potencializa. Filipe Luís chegou a dizer que prefere que as lesões aconteçam agora, ainda no Estadual, para que retornem e estejam prontos na parte mais decisiva da temporada.

Entre os lesionados, alguns já vem sofrendo com isso há mais tempo, principalmente Everton Cebolinha. O atacante teve seis problemas físicos desde o início do ano passado. Além do atual, foram eles: lesão na panturrilha em abril (21 dias fora), lesão na coxa em junho (8 dias fora), problema no quadril entre junho e julho (29 dias fora), problema muscular na coxa em agosto (6 dias fora) e o rompimento no tendão de Aquiles em agosto que o tirou até janeiro (171 dias).

'Jogador sem intensidade não joga nas grandes ligas'

Filipe Luís é um defensor ferrenho do jogo em alta intensidade e busca isso a todo o momento. O treinador, inclusive, já declarou que podem ter técnicos que treinem tanto quanto ele, porém duvida que seja superado neste quesito. Em sua avaliação, jogador que não é intenso atualmente fica para trás.