Decisão do Paulista deve ter mais de dez jogadores envolvidos em Data Fifa

Os rivais Corinthians e Palmeiras têm, combinados, onze jogadores que devem estar com suas respectivas seleções às vésperas do jogo de volta da final do Paulistão.

O que aconteceu

O segundo confronto da final será disputado no dia 27, uma quinta-feira, dois dias após o último compromisso da Data Fifa de março. A partida decisiva será disputada na Neo Química Arena, já que o clube do Parque São Jorge teve a melhor campanha do torneio. A definição da data foi alinhada pela Federação Paulista de Futebol em conjunto com os finalistas.