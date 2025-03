Inédito no Brasil, impedimento semiautomático no Dérbi custará R$ 1 milhão

As finais do Paulistão terão a novidade do impedimento semiautomático, uma tecnologia que custa cerca de R$ 1 milhão ee que será inédita no Brasil.

O que aconteceu

Os dois duelos entre Corinthians e Palmeiras terão a ferramenta operando pelas primeiras vezes em solo brasileiro. A partida de ida será disputada no próximo domingo, 16, no Allianz Parque, às 18h (de Brasília), enquanto a decisão terá a Neo Química Arena como palco no dia 27, uma quinta-feira, a partir das 21h35.

O impedimento semiautomático é utilizado em partidas de Copa do Mundo, Champions League e Campeonato Inglês. A tecnologia colabora com maior assertividade e agiliza as decisões da arbitragem —que causaram polêmica nos confrontos das semifinais. Serão utilizadas dez novas câmeras no entorno do campo para criar uma visão 3D das jogadas.